أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا.

كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

اتجاه فى الأهلى لإراحة بيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى

يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لإراحة الجنوب أفريقى بيرسى تاو، جناح الفريق، فى مباراة سان جورج الإثيوبى، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من تفاقم الإصابة.

مران الأهلى.. محاضرى من كولر وفقرة بدنية استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى