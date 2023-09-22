شكرا لقرائتكم خبر عن «المواي تاي» يشارك في بطولة العالم للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخب الإمارات الوطني للمواي تاي والكيك بوكسينج في بطولة العالم للمواي تاي تحت 23 سنة، والتي ستقام في مدينة أنطاليا بتركيا من 29 سبتمبر الجاري، وحتى 7 أكتوبر المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة. وأكمل المنتخب الوطني تجهيزاته للمشاركة في البطولة من خلال معسكر داخلي أقيم في مقر اتحاد اللعبة بإشراف عمر النعيمي المدير الفني في الاتحاد.

طارق المهيري

وغادرت بعثة المنتخب الوطني إلى تركيا أمس الجمعة، وترأس الوفد الذي يضم 23 لاعباً، ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي، والكيك بوكسينج، بجانب الطاقم الفني.

ويسبق المشاركة في البطولة معسكر تدريبي في تركيا، تمهيداً لعمليات الوزن والفحص الطبي.

وأكد طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن الآمال كبيرة على لاعبي المنتخب الوطني من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

وأضاف: «يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي أهمية كبيرة للمشاركة في مختلف البطولات، والتنافس على الصدارة دائماً، حيث ثقتنا الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني».