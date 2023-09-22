شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة منتظرة بين العربي والظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تقام اليوم 4 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أبرزها لقاء العربي المتصدر والظفرة الذي ينطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يستضيف دبا الحصن فريق جلف إف سي، ويلتقي العروبة مع مصفوت، ويلعب مسافي مع جلف يونايتد.

تستكمل مباريات الجولة مساء الأحد ب4 لقاءات أيضاً، فيلعب دبا الفجيرة مع سيتي، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والرمس مع يونايتد، والفجيرة مع التعاون، فيما يخلد الذيد للراحة.

وكانت مواجهات الجولة الثانية التي لم تخلُ من الإثارة شهدت تسجيل 16هدفاً عبر 6 انتصارات وتعادلين سلبيين، وكان لدبا الفجيرة النصيب الأكبر من الأهداف عبر الفوز 4-صفر على الذيد، فيما حافظ العربي والعروبة على صدارة المسابقة، بعد تحقيق كل فريق فوزه الثاني على التوالي بانتصار العربي على جلف إف سي بثنائية نظيفة، وفوز العروبة على مسافي 2-1.

كما تذوق الظفرة طعم الفوز الأول على حساب الحمرية 3-صفر، ودبا الحصن على جلف يونايتد بنفس النتيجة، وسيتي على الرمس 1-صفر، وأشهر حكام الجولة 38 بطاقة صفراء مع غياب البطاقات الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.