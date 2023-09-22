شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف بطولة البادل العربية الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع نخبة اللاعبين العرب في دبي، للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة 11 دولة عربية.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة والفرق المشاركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث فيه أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، كما حضر المؤتمر الصحفي عبدالله بن سوقات، وعيسى شريف عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وقال أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل: «سعداء وفخورون جداً بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل هنا في دبي، لقد عمل الفريق بجد ومع جميع الاتحادات الوطنية العربية ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لها، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار هذه الرياضة في العالم العربي».

وقال سعيد المري: «يسعدنا أن نلتقي اليوم لنعلن عن استضافة منافسات البطولة العربية للبادل، والتي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، في أكبر تجمع عربي من نوعه لهذه الرياضة التي رسخت مكانتها بالانتشار الواسع والسريع في أرجاء وطننا العربي، إن هذا الحدث لم يكن ممكناً لولا دعم وتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه الاتحاد الإماراتي للبادل للعمل لتسخير أقصى الجهود من أجل إقامة هذا الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها».

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة بين المنتخبات المشاركة والتي أسفرت عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات كل من الإمارات، قطر، عمان، العراق، المغرب، وضمت المجموعة الثانية كلاً من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.