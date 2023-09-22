شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط لطلب عضوية نادٍ رياضي لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ميثاء الكتبي

حددت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي 3 شروط للتقدم بطلب عضوية ناد رياضي لأصحاب الهمم، إضافة إلى تقديم 3 وثائق مطلوبة لطلب العضوية، موضحة أنه من خلال هذه الخدمة يمكن تقديم طلب الالتحاق بعضوية نادٍ رياضي متخصص لأصحاب الهمم للمشاركة في الألعاب الرياضية، وبالتالي تمثيل الدولة في البطولات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأضافت أن خطوات العملية لهذه الخدمة هي تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة منصة «تم»، واستلام قرار المؤسسة بالقبول أو الرفض من خلال إرسال رسالة نصية «SMS» ورسالة عبر البريد الإلكتروني (يتم ذكر الأسباب في حالة الرفض)، والالتحاق بالنادي في حال القبول.

وتابعت المؤسسة أن من شروط التقديم: أن يكون متلقي الخدمة من أصحاب الهمم من المواطنين أو أبناء المواطنات أو المقيمين، والمشاركات الخارجية للمواطنين فقط، وأن يكون لائقاً طبياً لممارسة الرياضة.

وأضافت أن الوثائق المطلوبة هي: نسخة من تقرير طبي عن حالة العجز صادر من الجهات المختصة المعتمدة في الدولة وهو تقرير طبي لمعرفة اللياقة البدنية للاعب من أصحاب الهمم، والقدرة على ممارسة النشاط الرياضي، ونسخة من التقرير الطبي حديث ويثبت إعاقة اللاعب، و4 صور شخصية.