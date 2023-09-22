شكرا لقرائتكم خبر عن سارغوزا: انتظر ردة فعل قوية من لاعبي خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أكد الإسباني جيرارد سارغوزا مدرب خورفكان، والذي تولى المهمة خلفاً للمدرب عبد العزيز العنبري، أهمية مباراة الإمارات المرتقبة في الجولة الثالثة، مشيراً إلى أن الفريق مر بأسبوع صعب بعد رحيل المدرب السابق إلا أن الحماس كبير لدى اللاعبين لإستعادة النتائج المرضية وتجاوز كبوة الخسارة الأخيرة.

وأضاف: لدينا الثقة أن الفريق سيكون أفضل حالاً بعد أن عملنا خلال الأيام الماضية على التحضير بشكل جيد وتصحيح بعض الأخطاء والهفوات وزيادة جرعات التركيز الذهني من أجل تقديم صورة مغايرة عبر التحلي بالقوة الهجومية اللازمة مع الأداء القتالي وأستثمار الفرص خاصة وأن المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا الذي ننتظر مؤازرته القوية.

وأكد«ندرك جيداً صعوبة المواجهة ورغبة المنافس الذي قام بانتدابات جيده مؤخراً»، داعياً لاعبيه إلى ضرورة مضاعفة الجهد على أرضية الملعب والتمسك بالروح العالية والقتال حتى آخر دقيقة.

من جانبه أكد البرازيلي رافائيل انتونيو محترف خورفكان، أن الاستعدادات للمباراة جرت في أجواء جيدة، وأن لديهم العزم على الفوز وتجاوز سلبيات المرحلة السابقة والترقي لمركز متقدم ضمن ترتيب الدوري.