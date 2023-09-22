شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: الفوز على الجزيرة خطوة مهمة ل«النمور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

شدد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء خلال مؤتمر الصحفي،على ضرورة اليقظة والتركيز في مباراة الجزيرة مساء السبت ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تتطلب مضاعفة الجهد والقتال بقوة من أجل الفوز الذي يمثل حافز كبير ل«النمور» وخطوة مهمة في المسابقة.

وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المواجهة خاصة وأن الجزيرة يعد من أفضل الفرق في الدوري الإماراتي ويمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية واستثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق بعد الفوز الكبير على خورفكان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد«نأمل أن يستمتع جمهور الفريقين في المباراة ونسعد عشاق القلعة الصفراء بحصد النقاط الثلاث خاصة وأن المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا الذي ننتظر مؤازرته القوية».

بدوره أكد اللاعب حبيب الفردان أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة والتتطلع إلى تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري، متمنياً أن يكون الفوز الأخير للفريق على خورفكان في الكأس فاتحة خير ودافع من أجل الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية.