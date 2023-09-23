وزير الرياضة يترأس وفد المملكة في دورة الألعاب الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، أمس إلى مدينة هانغتشو الصينية لترؤس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 (هانغتشو 2022) التي تفتتح رسميا اليوم في مدينة هانغتشو، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

ويضم الوفد الرسمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير الوفد الأمير عبدالله بن فهد، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.

ويمثل المملكة 193 رياضيا ورياضية يشاركون في 19 لعبة، وهي: كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، التجديف، رفع الأثقال، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكامنتزهراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الالكترونية.

يذكر أن المملكة حققت ما مجموعة 61 ميدالية (25 ذهبية – 13 فضية – 23 برونزية) طوال مشاركاتها في الأسياد الآسيوية منذ بانكوك 1978م، حيث حققت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، و9 ميداليات في هيروشيما 1994م (1 ذهبية – 3 فضية – 5 برونزية)، ومثلها في بوسان 2002م (7 ذهبية – 1 فضية – 1 برونزية)، و14 ميدالية في الدوحة 2006م (8 ذهبية – 6 برونزية)، و13 ميدالية في غوانزو 2010م (5 ذهبية – 3 فضية – 5 برونزية)، و7 ميداليات في إنشون 2014م (3 ذهبية – 3 فضية – 1 برونزية)، و6 ميداليات في جاكرتا 2018م (ذهبية – 2 فضية – 3 برونزية).