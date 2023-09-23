الامارات | كريستيانو رونالدو يغرد في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما نجح في قيادة فريقه النصر إلى فوزاً هاماً على الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي بنتيجة 4-3، حيث نجح النجم البرتغالي في إحراز هدفين من أهداف النصر الأربعة في المباراة ليواصل تألقه وصدارته لقائمة الهدافين.

وافتتحت مواجهات الدوري السعودي بلقاء الهلال أمام ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، حيث تعادل فريق الهلال أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-1، وفي الوقت ذاته حقق فريق التعاون انتصارًا على الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بنتيجة 2-1.

وانتهت مباراة الاتفاق والطائي المثيرة والتي استضافها ملعب استاد الأمير بن فهد بنتيجة بفوز الاتفاق بنتيجة 4-3.

واقتنص فريق الاتحاد هدية تعادل الهلال، بفوز على الفتح بثنائية مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومع ختام مباريات الجولة السابقة جاء ترتيب هدافي الدوري السعودي على الشكل التالي:-

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 9 أهداف.

2- سالم الدوسري ومالكوم (الهلال) - 6 أهداف

3- ساديو ماني (النصر) - 6 أهداف

4- موسى ديمبيلي (الاتفاق) 6 أهداف

5- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) - 5 أهداف

6- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) - 5 أهداف

7- مراد باتنا (الفتح) - 5 أهداف

8- فراس البريكان(الأهلي) - 5 أهداف

9- أوديون ايجالو (الوحدة) - 5 أهداف