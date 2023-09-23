الامارات | بعد تجنيس إيريك.. العين يدافع بالمواطنين ويهاجم بالأجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الخيارات أكثر وفرة لدى مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر للاستعانة بها في البطولات المحلية، إذ سيدافع بالمواطنين ويهاجم بالأجانب، وذلك عقب حصول المدافع المقيم البرازيلي، إيريك جورجنيس على الجنسية الإماراتية، وهي الخطوة التي تمنح الهولندي إمكانية الاستعانة بلاعب أجنبي آخر أو مقيم، لكن مع تكدس القائمة بكل هذا القدر من النجوم، فإن الهاجس الأكبر سيكون في كيفية توزيع فرص المشاركة، بينما السؤال الأكبر هو كيف سيلعب «الزعيم» بعد تجنيس إيريك؟

وفي الوقت الذي سيمنح تسجيل إيريك جورجنيس في كشوفات اتحاد الكرة بالجنسية الإماراتية المدرب خيارات أوسع خلال الاختيارات، فإنه يتوجب عليه ضرورة التوازن ما بين اللاعبين المواطنين والأجانب، لكون الفريق حينما يتحول إلى المسابقة الآسيوية، فإن اللوائح مختلفة، إذ سيظل الثنائي إيريك جورجنيس وكوامي أتوي الذي حصل هو الآخر على الجنسية، لاعبين أجنبيين وليسا مواطنين.

ومن غير المتوقع أن يشهد مركز حراسة المرمى تغييراً، خصوصاً في وجود خالد عيسى، ويستمر خط الدفاع على النحو الحالي الذي يضم كل من بندر الأحبابي، خالد العطاس، كوامي أتوي وإيريك جورجنيس، وهو ما يعني الاعتماد بشكل كامل على اللاعبين المواطنين في هذا الخط، بعد تجنيس إيريك، فيما ينقسم المحور الدفاعي بين الدولي يحيى نادر والكوري الجنوبي بارك يونغ.

أما على الجانب الهجومي، فسيكون الاعتماد بشكل كامل على اللاعبين الأجانب، بقيادة صانع الألعاب البارغوياني أليخاندرو كاكو والروماني عيمير أتزيلي والمغربي سفيان رحيمي والهداف التوغولي لابا كودجو، وقد أظهر الرباعي الأجنبي قدرات فنية عالية منذ بداية الموسم، بتسجيل 15 هدفاً في 5 مباريات.

وعلى مستوى دكة البدلاء، فمن المتوقع أن يحظى الثنائي المقيم البرازيلي جونتاس سانتوس والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس بفرصة الظهور مع الفريق، بعد أن احتجبا في المباريات السابقة بسبب صعوبة الفرصة لضيق خانات اللاعبين المقيمين والأجانب، لكن مع تجنيس إيريك جورجنيس، فإن الأمور قد تتغير لمصلحتهما بصورة أوضح.

ومنذ 2020، وهو العام الذي تعاقد فيه نادي العين مع إيريك جورجنيس ظل اللاعب أساسياً في تشكيلة الفريق، ويقدم مستوى متطوراً ونال على إثره الجنسية الإماراتية أخيراً، حتى يكون بذلك مؤهلاً للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في المستقبل، وهو ما يغلق الباب بشأن مغادرته، بعد أن ظل هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية، وكان آخرها شاختار الأوكراني الموسم الماضي.

وقال إيريك جورجنيس، في أول تصريح له عقب حصوله على الجنسية الإماراتية، وذلك في المؤتمر الصحافي التقديمي قبل لقاء عجمان اليوم: «بداية أود أن أشكر الله كثيراً، ومن ثم رئاسة نادي العين على ثقتهم الغالية، والمؤكد أنني أعيش حالياً لحظة حاسمة ومصيرية في حياتي الكروية، وأعد الجميع بمضاعفة جهودي حتى أكون عند حسن ظن الجميع، وعلى قدر هذه الثقة الغالية».

وحول مواجهة عجمان التي سيخوضها كأول مباراة كلاعب مواطن، قال: «المؤكد أننا أمام تحدٍّ مهم في مشوارنا بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وندرك جيداً المطلوب منا، مع كامل الاحترام لطموحات الفريق المنافس، خصوصاً أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا».

ورداً على سؤال حول الحالة المعنوية بعد الفوز الآسيوي»، قال: «في عالم كرة القدم دائماً ما يمنح الفوز الفريق الحافز المهم للاستمرارية في طريق الانتصارات، ويعزز من عامل الثقة، خصوصاً إذ كان في مسابقة قارية، ومن خارج الأرض والواقع يؤكد أن الفوز على باختاكور كان مهماً ولكن الأهم هو الاستمرارية في حصد النتائج القوية، وأتمنى التوفيق للفريق في التتويج بلقبي الدوري والبطولة الآسيوية».

تشكيلة العين المتوقعة بعد تجنيس إيريك:

حارس المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي، خالد العطاس، كوامي أتوي، إيريك.

الوسط: عمير أتزيلي، يحيى نادر، بارك يونغ، سفيان رحيمي.

الهجوم: أليخاندرو كاكو، لابا كودجو.

إيريك جورجنيس:

• «المؤكد أننا أمام تحدٍّ مهم في مشوارنا بمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وندرك جيداً المطلوب منا».