الامارات | «خيول الإمارات» تطارد ألقاب سباقات «الفئة الأولى» في أميركا وأستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشد ثلاثة من أبرز خيول الإمارات تحقيق ألقاب سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، التي تجري اليوم في كل من مضمار «باركس» الأميركي، ومضماري «روسهيل» و«كولفيلد» الأستراليين.

وتبحث بطلة «كنتاكي أوكس» المهرة «بريتي ميسشيفاس» بشعار «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب برايندن والش، على مضمار «باركس» خطف انتصارها الرابع على التوالي، والثامن في مسيرتها، حين تطلب لقب سباق «كونلين ستيكس» المخصص للمهرات من عمر الثلاث سنوات لمسافة 1700 متر رملي.

ونجحت «بريتي ميسشيفاس» في ترسيخ مكانتها كأفضل مهرات الثلاث سنوات في أميركا الشمالية، في مسيرة تضم بجانب تتويجها مايو الماضي بطلة لـ«كنتاكي أوكس»، الفوز في يونيو وأغسطس من هذا العام، التتويج بلقبي سباقي «أوكورن ستيكس» و«تيتست ستيكس» اللذين أقيما على مضماري «بيلمونت» و«ساراتوغا» الأميركيين.

وتتجه بوصلة فريق «غودولفين» إلى مضمار «روسهيل» حين ينشد المهر «سيلندر»، بإشراف المدرب جميس كمنغز، لخطف انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، حين يواجه تحدي مسافة 1400 متر عشبي، على لقب سباق «غولدن روز ستيكس». ويحمل الجواد «ويزاوت إيه فايت» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان، الآمال الإماراتية منفرداً للمنافسة على لقب سباق «أندروود ستيكس» الذي يستضيفه مضمار «كولفيلد»، ويجري على مسافة 1800 متر عشبي.