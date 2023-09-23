الامارات | رياضيون: ماريغا سيعزز حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري بشرط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن انضمام مهاجم الهلال السعودي السابق، المالي موسى ماريغا، إلى الشارقة، يعزز حظوظه في المنافسة على بطولات الموسم الكروي الحالي، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم بشرط قيام مدرب الفريق الروماني كوزمين بإعادة ترتيب المنظومة الدفاعية التي تعاني مشكلة واضحة، بدليل أن شباك الفريق استقبلت ستة أهداف في مباراتين فقط في الدوري، منها ثلاثة في مباراة اتحاد كلباء، ومثلها في مباراة الفريق أمام الوصل، فضلاً عن العمل على إيجاد البديل المناسب للمدافع شاهين عبدالرحمن الذي يغيب عن الفريق بداعي الإصابة، بعدما خضع أخيراً لعملية جراحية، علماً أن كوزمين اعتمد على المدافع الصاعد عبدالعزيز الكعبي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشارقة يملك كل المقومات التي تمكّنه من المنافسة بقوة على لقب الدوري، كما أنه سيكون رقماً صعباً في المنافسة على كل بطولات الموسم الكروي الحالي، خصوصاً بعد انضمام ماريغا».

وينتظر أن تكون مباراة الفريق المرتقبة أمام النصر اليوم، ضمن الجولة الثالثة للدوري أول ظهور رسمي له مع الشارقة.

ويحتل الشارقة حالياً المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط، بعدما فاز في مباراة واحدة، وخسر في مثلها.

وأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد أن ماريغا مهاجم جيد، وسيفيد الشارقة بشكل كبير، لكن الشارقة بات حالياً في حاجة إلى مدافع بعد غياب المدافع شاهين عبدالرحمن، إثر تعرضه للإصابة، فضلاً عن الحديث الذي يدور بشأن مستوى مدافع الفريق اليوناني مانولاس في الفترة الأخيرة.

وشدد عبدالرحمن محمد على أن الشارقة بحاجة إلى إعادة ترميم خط الدفاع بشكل جيد، حتى يتمكن الشارقة من دخول المنافسة بقوة مع بقية الفرق التي تنافس على بطولة الدوري.

من جهته، وصف مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً المحلل الفني خالد عبيد، صفقة انضمام موسى ماريغا إلى الشارقة بالممتازة، كونه أسهم في العديد من البطولات التي حققها نادي الهلال السعودي، عندما كان يلعب في صفوفه قبل قدومه إلى نادي الشارقة، مشيراً إلى أنه «بانضمام ماريغا فإن «الشارقة سيكون مكتملاً ولا ينقصه أي شيء، بوجود مهاجم صريح مثل ماريغا الذي يلعب في أكثر من وظيفة في الملعب، كونه يلعب في الأطراف إلى جانب كونه مهاجماً صريحاً».

وأشار خالد عبيد إلى أن «الشارقة سيعاني في الدفاع بغياب المدافع شاهين عبدالرحمن»، مؤكداً أنه «عندما يكون للفريق هجوم قوي يترجم الفرص إلى أهداف، فإن هذا الأمر يساعد كثيراً خط الدفاع في الفريق، بأن يكون متماسكاً».

بدوره، توقع وكيل اللاعبين وليد الشامسي، أن يكون للمهاجم موسى ماريغا، بصمة كبيرة مع الشارقة، خصوصاً أنه «جاء إلى الإمارات من دوري قوي، وكان يشكل عنصراً أساسياً في الهلال السعودي»، واصفاً صفقة انضمامه للشارقة بـ«الناجحة وتشكل إضافة كبيرة للشارقة».