الامارات | المنصوري وآل شهيل يحملان علم الإمارات في افتتاح «آسياد هانغتشو» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى لاعب منتخب الدرّاجات أحمد المنصوري ولاعبة منتخب الرماية غاية آل شهيل بشرف حمل علم الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية اليوم، التي تُقام نسختها الـ19 في ضيافة مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة وتُقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية.

وعلى مدار مشاركات الإمارات في نسخ دورات الألعاب الآسيوية منذ ألعاب بانكوك 1978 لم يغب العلم عن التواجد في كبرى المحافل القارية، ليكون خير شاهد على أمجاد الوطن الرياضية وعلامة بارزة في كل نسخة.

وينطلق حفل افتتاح الدورة الآسيوية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الصين، الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات بحضور شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانغتشو «بيغ لوتوس» بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج، حيث ستُقام منافسات ألعاب القوى وحفلا الافتتاح والختام.

وشهد مقر القرية الرياضية في هانغتشو أمس مراسم رفع علم الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية في تظاهرة فريدة من نوعها، حيث التف الوفد بالكامل لترديد كلمات النشيد الوطني، تزامناً مع رفع العلم ضمن الفقرات الترحيبية المخصصة للاحتفاء بالوفود المتواجدة بالقرية، قبل أن يتبادل أحمد الطيب مدير وفد الإمارات الدروع التذكارية مع لي هولين عمدة القرية.

في جانب آخر، ودّع لاعب منتخب التجديف حمد المطروشي المنافسات عقب مشاركته في مسابقة التجديف الفردي وخروجه من قائمة المتأهلين، إذ خاض عقب ذلك جولات تحديد أصحاب المراكز رفقة اللاعبين الذين لم يصلوا إلى الأدوار النهائية، محتلاً المركز الأول بزمناً وقدره 8:03.66 دقائق، فيما احتل السنغافوري توه وي المركز الثاني بزمن وقدره 8:08.71 دقائق، وجاء السعودي علي رضا في المركز الثالث بزمن 8:21.98 دقائق.

وأكد قيس الظالعي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية في تصريح صحافي، أن رياضة الإمارات تطمح للصعود على منصات التتويج في رياضات عدة في دورة الألعاب الآسيوية، وزيادة عدد الميداليات مقارنة بـ«آسياد جاكرتا 2018» التي حقق فيها رياضيونا 13 ميدالية ملونة.

وتشارك الإمارات في الدورة الحالية بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة في 20 لعبة فردية وجماعية. وقال الظالعي: لدينا رياضات عدة نراهن عليها للحصول على ميداليات منها الجوجيتسو والجودو والدراجات الهوائية، كما أننا سننافس بقوة في الرجبي باعتبار أن تصنيفنا الثاني على الصعيد الآسيوي. وأكد الظالعي أنه بعد انتهاء المشاركة في الدورة الحالية سيبدأ الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في طشقند 2025 ودورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في داكار 2026، وخصوصاً دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تُقام نسختها الأولى في الإمارات ديسمبر المقبل.

منتخب الشراع يستهدف تحقيق أفضل النتائج

استمرت منافسات الشراع لليوم الثاني على التوالي بمسابقتي إلكا 6 بنات (الفئة الأولمبية) عن طريق اللاعبة ضحى آل بشر، كما شارك عادل خالد بمسابقة إلكا 7 بالفئة الأولمبية للرجال. وأكدت ضحى آل بشر في تصريح صحافي، أن المنتخب يمضي في طريقه لتحقيق أفضل النتائج وجمع النقاط بصورة تراكمية في ظل المنافسات القوية التي تشهدها السباقات اليومية حتى نهاية اليوم الأخير، إذ يتم التنافس على سبعة أيام متتالية. ويستكمل المنتخب مشواره اليوم بخوض 3 سباقات في فئة إلكا 4 عن طريق محمد الزعابي، و(إلكا 4 بنات) عن طريق كاميليا القبيسي، وفي (إلكا 6) من خلال ضحى آل بشر، ويخوض عادل خالد مسابقة إلكا 7.

التميمي: المشاركة الكبيرة تعكس اهتمام الإمارات بالرياضة

أكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن منتخب الجودو يستهدف التتويج في دورة الألعاب الآسيوية، وقال في تصريح صحافي: «المنتخب على أتم الجهوزية بعدما أجرى برنامجاً إعدادياً قوياً، إضافة إلى أننا نسعى لتعزيز رصيدنا من النقاط في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)».

وأضاف: نشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على مشاركة هذا العدد الكبير من الرياضيين، ما يعكس صورة الإمارات والاهتمام بالرياضة، بقدر ما يزيد عدد المشاركين تكون حظوظنا أكبر في حصد نتائج أفضل، نتوقع أن هناك من 5 إلى 6 رياضات جاهزة لتحقيق ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا.

• تشارك الإمارات في الدورة الآسيوية بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة من 20 لعبة فردية وجماعية