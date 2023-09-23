الامارات | قمة النصر والشارقة.. «لا تقبل القسمة على اثنين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2023

يواجه كل من النصر والشارقة ضرورة الفوز عندما يلتقيان معاً في افتتاح المرحلة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والذي يعاود منافساته اليوم، عقب انتهاء العطلة الدولية، والتي تسببت في توقف المسابقة لنحو أسبوعين.

وتتصدر مباراة النصر والشارقة، واجهة مباريات تلك المرحلة من المسابقة، والتي تُقام على استاد آل مكتوم في دبي، عند الـ5:20 من مساء اليوم.

وتكمن صعوبة المواجهة في النتائج السلبية للعميد والملك، والتي خرجا بها من الجولة الماضية، بعد خسارة النصر من بني ياس 2/4 والشارقة من الوصل 1/3.

ولا يبدو الفريقان مستعدين لتقبل أي خسارة جديدة، إذ يخشى الأزرق على نفسه من أن يتعرض لمصير الموسم الماضي نفسه، عندما حقق نتائج سلبية في أول ست جولات، جعلته يُعاني لفترات طويلة شبح الهبوط.

وأيضاً فإن الشارقة الذي يُعد من بين المرشحين الكبار للحصول على لقب الدوري، لن يعود بنتيجة سلبية، قد تُبعده خطوة كبيرة عن صراع المنافسة.

وسيخرج الجزيرة لمواجهة اتحاد كلباء، في لقاء ليس آمن العواقب بالنسبة لرجال المدرب الهولندي فرانك دي بور، بعد الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه وبين جمهوره، أمام الوحدة، بهدف مقابل هدفين.

وعلى الرغم من أن فخر أبوظبي يحظى بتاريخ مميز في مواجهاته

كافة ضد اتحاد كلباء، إذ فاز عليه في 13 مناسبة مقابل الخسارة لمرة واحدة والتعادل في مواجهتين، فإن الظروف المُحيطة بفريق كلباء الذي لم يُحقق أي انتصار في جولتيه الماضيتين بالخسارة من الشارقة، 3/4 والتعادل سلبياً مع البطائح.

وفي الفترة المسائية، يستقبل العين المنتشي، فريق عجمان، في لقاء يبدو سهلاً على الزعيم الذي يعيش أوج فتراته منذ بداية الموسم، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وحقق العين أفضل انطلاقه له بالفوز في أول مباراتين بالدوري أمام بني ياس وحتا، ثم واصل مسيرة انتصاراته بتخطي عقبة البطائح في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان الانتصار الأبرز والأهم له على حساب بختاكور الأوزبكي في بطولة الأندية الآسيوية.

ويتمنى الزعيم الفوز بالنقاط الثلاث، لمواصلة صدارته للدوري والتي يُشاركه فيها شباب الأهلي والوصل، وهذا ما قد يُصعب المهمة كثيراً على العين، الذي لم يجد نفسه منذ بداية الموسم، فخسر من شباب الأهلي وتعادل مع الإمارات، ثم ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، ستتحلّى مباراة خورفكان والإمارات بالصبغة الإسبانية التي ستكون حاضرة على المقاعد الفنية للفريقين.

فنادي الإمارات استغل فترة توقف الدوري، وأقال مدربه الوطني محمد الجالبوت، وتعاقد مع الإسباني لويس بلاناجوما (42 عاماً)، في حين أنهى خورفكان خدمات مدربه الوطني عبدالعزيز العنبري، وكلف مساعده الإسباني جيرارد سارغوزا، الذي سبق له تدريب شباب الأهلي قبل موسمين، بقيادة الفريق وحتى إشهار آخر.

ومن مصلحة كل مدرب أن يُقدم أوراق اعتماده بتحقيق الفوز لكسر حاجز النتائج السلبية الأخيرة.

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