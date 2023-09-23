الامارات | ألمانيا تتعاقد مع أصغر مدرب في تاريخ «المانشافت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد الاتحاد الألماني لكرة القدم، مع المدرب يوليان ناغلسمان، ليقود المنتخب الأول حتى نهاية يوليو 2024، وذلك قبل تسعة أشهر من استضافة ألمانيا نهائيات كأس أوروبا، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الشهر الحالي، على خلفية تردي نتائج «دي مانشافت»، توّجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً، وفي سن الـ36 عاماً بات ناغلسمان أصغر مدرب يشرف على المنتخب الألماني.

وقال ناغلسمان في بيان الجمعة، «ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص». وتابع «لديّ رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي».

من ناحيته، وصف بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ناغلسمان بـ«المدرب المتميز»، وقال «نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره، وأن كأس أوروبا ستحقق أيضاً نجاحاً رياضياً». ويستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك، غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان، بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر أربعاً من خمس مباريات)، أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق المدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة، رودي فولر، المهام الفنية مؤقتاً ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 ودياً. وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 يونيو، على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 يوليو.