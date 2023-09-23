الامارات | الظفرة والعربي في ثالث جولات دوري الأولى اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات يتصدرها لقاء العربي وضيفه الظفرة، ويستضيف مسافي بملعبه فريق غلف يونايتد، ويستضيف دبا الحصن فريق غلف إف سي، بينما يلعب مصفوت مع ضيفه العروبة.

وتتواصل المباريات غداً بأربع مواجهات فيلتقي الفجيرة التعاون، ودبا الفجيرة سيتي، والرمس يونايتد، والحمرية الجزيرة الحمراء.