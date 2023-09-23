شاهد.. رونالدو وماني يحتفلان باليوم الوطني بالعرضة السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى نجما فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93.

والجمعة، أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس (تويتر سابقا)، رونالدو وماني ولاعبين آخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة"، وهي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.

ويمتلك النصر كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل البلاد باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.



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