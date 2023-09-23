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شاهد.. رونالدو وماني يحتفلان باليوم الوطني بالعرضة السعودية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أدى نجما فريق النصر السعودي، البرتغالي ، والسنغالي ساديو ماني، رقصة "العرضة" الشعبية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93.

والجمعة، أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس (تويتر سابقا)، رونالدو وماني ولاعبين آخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة"، وهي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.

ويمتلك النصر كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل البلاد باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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