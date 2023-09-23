فانتازي.. أفضل تشكيلة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت أفضل تشكيلة للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي تحقيق 109 نقطة من قبل 11 لاعب بمختلف الفرق، وشهدت خطة 4-5-1 هذه الجولة تحقيق الكثير من النقاط.

وجاءت أفضل تشكيلة كالآتي:



بيدرو نيتو (بورنموث) 4.5 مليون جنيه استرليني

حافظ الحارس البرازيلي على نظافة شباكة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ضد نشيلسي، وحصل على 10 نقاط كأكثر الحراس تحقيقا للنقاط.

روبرتسون (ليفربول) 6.5 مليون جنيه استرليني

شارك الظهير الاسكتلندي في فوز فريقه على ولفرهامبتون، حيث سجل هدف وحافظ على نظافة شباكه، ليحصل على 11 نقطة.

سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد) 4.6 مليون جنيه استرليني

واصل المدافع الهولندي تألقه مع نيوكاسل منذ بداية الموسم، وخرج بشباك نظيفه في فوز فريقه على برينتفورد بنيتحة 1-0، وحصل على 9 نقاط.

تيم ريم (فولهام) 4.5 ميلون جنيه استرليني

نجح المدافع الأمريكي في الحفاظ على نظافه شباك فولهام ضد نظيره لوتون تاون في الفوز 1-0، وحقق 8 نقاط.

تيموثي كاستانيي (فولهام) 4.5 مليون جنيه استرليني

نجح الظهير البلطيكي في الحفاظ على نظافه شباك فولهام ضد نظيره لوتون تاون في الفوز 1-0، وحقق 8 نقاط.

برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه استرليني

قاد اللاعب البرتغالي مانشستر سيتي للفوز على وست هام بنتيجة 3-1، حيث سجل هدف وصنع آخر وحصل على 13 نقطة.

تروسارد (أرسنال) 6.6 مليون جنيه استرليني

نجح اللاعب البلجيكي في قيادة أرسنال للفوز على إيفرتون بنتيجة 1-0، حيث سجل هدف المباراة الوحيد وحصل على 11 نقطة.

هودسون أودوي (نوتنجهام فورست) 4.9 مليون جنيه استرليني

سجل أودوي هدف التعادل لفريقه أمام بيرنلي بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وحصل على 10 نقاط.

جوستافو هامر (شيفيلد يونايتد) 5 مليون جنيه استرليني

سجل لاعب وسط شيفيلد هدف فريقه الوحيد في الخسارة بنتيجة 2-1 أمام توتنهام، وحقق 10 نقاط.

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.4 مليون جنيه استرليني

قاد دوجلاس أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، حيث سجل هدف وحصل على 10 نقاط.

ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.9 مليون جنيه استرليني

صنع المهاجم الأرجنتيني هدفين في فوز فريقه على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، وحصل على 9 نقاط في الجولة الخامسة.