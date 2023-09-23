شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من صعوبة مباراة زعيم الثغر فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بالتركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد التى خسرها بهدف دون رد من أجل تجنبها فى مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت فى استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون للصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.