شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، العديد من التغييرات على تشكيل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل.

ويعيد أوسوريو أحمد سيد زيزو وحاتم سكر للتشكيل الأساسى بعد غيابهما عن مباراة بيراميدز التي أقيمت الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى، بسبب الإيقاف، فضلا عن الدفع بمصطفى شلبي أساسياً.

وفرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.