تعلم من شيكابالا.. بركات يوجه رسالة قوية لنجم الزمالك بعد ما فعله مع أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي محمد بركات، نجم الأهلي السابق، رسالة خاصة إلى حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، بعد أزمته مع الجهاز الفني مؤخرا.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " تجمعني علاقة جيدة للغاية مع حسام عبدالمجيد بسبب تواجده في المنتخب الأولمبي، لذلك فأنا أعرفه جيدا".

وتابع: "تعجبت من الأنباء التي انتشرت بشأن غضب حسام عبدالمجيد بسبب عدم مشاركته، وطالبت التأكد من تلك الأنباء لأنني أعرفه جيدا".

وواصل: "هناك العديد من اللاعبين الكبار الذين يجب أن يتعلم منهم حسام عبدالمجيد مثل شيكابالا ومحمد عبدالشافي، الذي تراجع عن قراره بالاعتزال بسبب أزمة إيقاف القيد بالزمالك".

وأتم: "على حسام عبدالمجيد أن يعتذر للجهاز الفني وزملاءه والجماهير بسبب ما فعله".