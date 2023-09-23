شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لمنتخب مصر لرحلة الإمارات لخوض مباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13يناير المقبل.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتماعات مكثفة إلى جانب حضوره عدداً كبيراً من مباريات الدوري لمتابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة الخاصة بمعسكر أكتوبر وتحقيق نتائج جيدة قبل خوض مباراتي شهر نوفمبر أمام جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما ينطلق معسكر منتخب مصر 9 أكتوبر وسيتم خلال الساعات المقبلة موعد السفر الي الإمارات من أجل خوض وديتي زامبيا والجزائر، وهل سيتم السفر يوم 9 مباشرة أم هل 10 وهو ما سيحسمه الجهاز الإداري للمنتخب.