شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ وجودوين ينتظمان فى تدريب الطلائع اليوم استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد الشيخ، مهاجم فريق طلائع الجيش، فى التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى عضلات البطن، ليصبح جاهزاً لتسجيل ظهوره الأول مع الفريق في مباراة إنبى المقبلة بعد التعاقد معه من صفوف غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كما انتظم النيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعب طلائع الجيش فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بشد خفيف في مباراة البنك الأهلى.

وتعرض جودوين لإصابة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بإفتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية حتى أصبح جاهز للمشاركة أمام إنبى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، يواصل الثنائى مصطفى الخواجة والسيد أبو آمنة لاعبا طلائع الجيش الغياب عن الفريق فى مباراة إنبى بسبب الاصابة.

وخرج مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

فيما واصل السيد أبو آمنة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغياب عن فريقه مع انطلاقة الدوري الجديد بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة والذى خضع لها فى مارس الماضى.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.