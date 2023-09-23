شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو نيوكاسل الأكثر استهلاكاً للحوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إحصائية عن نسبة استهلاك اللحوم بين مشجعي الأندية الإنجليزية الـ20 المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبين من الإحصائية، التي شملت 100 مشجع من كل ناد في الدوري الإنجليزي، أن مشجعي نادي نيوكاسل هم الأكثر استهلاكاً للحوم بين مشجعي الأندية الأخرى (97 في المئة) يليهم مشجعو ليفربول وتوتنهام وبرايتون وكريستال بالاس بنسبة 95 في المئة، فيما احتل مشجعو نادي ويست هام ذيل القائمة بنسبة 87 في المئة.