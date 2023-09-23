شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة نجم أرسنال في «ديربي لندن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحوم شكوك حول مشاركة نجم أرسنال البرازيلي جابرييل مارتينيلي، قبل مواجهة توتنهام في استاد الإمارات بديربي لندن الأحد.

ولعب مارتينيلي دوراً كبيراً في هز شباك الخصوم في المواسم الأخيرة وتصدر هدافي المدفعجية الموسم الماضي، لكنه غاب عن مباراة الفريق التي فاز فيها على إيندهوفن 4- صفر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء ولم يشارك في التمرينات مؤخراً. بيد أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لعب على أعصاب غريمه وقال: «ما زلنا نراقب وضع جابي وسنرى إن كان سيشارك في المباراة».

مشجعو أرسنال استبعدوا تأثر الفريق بغياب النجم البرازيلي وكتبوا: «تروسار موجود للإنقاذ»، و«لا تستعجلوا إعادته للعب، لدينا تروسار»، في إشارة للبلجيكي لياندرو تروسار (22 عاماً) الذي حل بديلاً عن مارتينيلي أمام إيفرتون بالدوري وإيندهوفن وهز الشباك في المباراتين.

في المقابل، قال بوستيكوغلو مدرب توتنهام: إن أداء لاعبيه أمام أرسنال وليس نتيجة المباراة هو الذي سيظهر حجم تحسن الفريق تحت قيادته.

ولم يحقق توتنهام الفوز في استاد الإمارات منذ 2010 والمدرب الجديد يدرك أهمية المواجهة وقال: «المشجعون، رغم السجل الماضي في هذا الملعب، يتطلعون دائماً للفوز بالديربي وهذا لا يتغير كل مرة. لا يوجد اختبار أكبر من مواجهة واحد من أفضل الفرق في معقله وأداء اللاعبين أهم من النتيجة بالنسبة لي لأن الموسم بدأ للتو والرحلة في بدايتها».

وسيغيب عن توتنهام ريان سيسينون ورودريغو بينتانكور وجيوفاني لوسيلسو وبريان جيل وإيفان برزيتش للإصابة. وشهد ديربي الموسم الماضي شجاراً بين الحارس رامسديل ومهاجم توتنهام ريتشارليسون، لكن الحارس غالباً لن يكون بين الخشبتين الأحد بعد تفضيل أرتيتا الحارس الجديد دافيد رايا عليه مؤخراً.