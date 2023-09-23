شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى «لوك» زيدان الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأ أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، متابعيه على إنستغرام بصورة له في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس بـ«لوك جديد».

وبدا مدرب ريال مدريد السابق كشخص عادي بلحية وشارب ولا يلفت الأنظار وارتدى بنطلون جينز وسترة صوفية وقبعة وحذاء رياضياً.

ومن تعليقات متابعيه: «لو صادفته في الشارع لما عرفته» و«شخص عادي في باريس» و«متنكر» ورجح بعض المشجعين أن يكون زيزو، أفضل مدرب في العالم 2017، أراد تذكير مشجعي الريال بجاهزيته في حال رحل الإيطالي أنشيلوتي نهاية الموسم لتدريب منتخب البرازيل.

ويعد زيدان المرشح الأول لقيادة الأندية الكبرى في أوروبا بعد إقالة مدربيها، لكنه يرفض دائماً قبول المنصب، ولا يقول نعم سوى لريال مدريد الذي دربه على فترتين.