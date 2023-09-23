شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وتاليسكا يقودان النصر للفوز في القمة السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق النصر فوزاً مثيراً على ضيفه أهلي جدة 4-3 على ملعب الأول بارك أمام 22 ألف متفرج في ختام الجولة السابعة من دوري روشن السعودية جولة «نحلم ونحقق».

ورفع «العالمي» رصيده إلى 15 نقطة متقدماً للمركز الخامس وشدد الضغط على كل من الهلال الثاني والتعاون والاتفاق الثالث والرابع ويتأخر بثلاث نقاط فقط عن المتصدر الاتحاد، بينما تلقى الأهلي خسارته الثانية وتراجع بنفس الرصيد إلى المركز السادس.

افتتح «الدون» كريستيانو رونالدو باب التسجيل للنصر بعد 4 دقائق مستغلاً مرتدة نصراوية نفذ من خلالها السنغالي ساديو ماني تمريرة ساحرة لصاروخ ماديرا الذي أطلق يسارية لم يستطع الدولي السنغالي ميندي فعل شيء يذكر لها.

وكاد كريستيانو يسجل بعد أربع دقائق هدفاً ثانياً لكن كرته اصطدمت بالقائم، وعاد النجم البرتغالي في الدقيقة 16 ليرسم بضربة رأسية خارطة الطريق للبرازيلي تاليسكا الذي أضاف الهدف الثاني للنصر.

لم يعلق الأهلي المنديل وامتص الصدمة حتى قلص الإيفواري كيسي الفارق في الدقيقة 30، ليجعل المباراة تشهد توازناً في الأداء، قبل أن يعود البرازيلي تاليسكا ويسدد ضربة يسارية لا ترد في مرمى ميندي في الدقيقة 45+6 مانحاً النصر الأفضلية في الشوط الأول 3-1.

بعد العودة من الغرف المغلقة بخمس دقائق حصل الأهلي على ضربة جزاء تسبب فيها تاليسكا وسجل منها النجم الجزائري رياض محز الهدف الثاني للأهلي.

فرحة الأهلي لم تدم بتقليص الفارق أكثر من دقيقتين حيث عاد النصر ليسجل الهدف الرابع عن طريق يسارية كريستيانو رونالدو الذي استثمر تمريرة مواطنه أوتافيو وتجاوز المدافع قبل توجيه الكرة بقوة إلى الزاوية اليمنى لمرمى الأهلي.

وأسهم تدخل مدرب الأهلي ياليسيه بتغييراته في تحسن الفريق فيما تراجع النصر للمحافظة على النتيجة حتى جاءت الدقيقة 87 عندما سجل فراس البريكان البديل هدفاً ثالثاً للأهلي أدخل المباراة منطقة المغامرات والحذر، واستطاع حارس النصر نواف العقيدي صد فرصة مؤكدة للأهلي ونابت العارضة عنه في صد رأسية سميحان النابت قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز نصراوي هام وقوي للعالمي.

وبعد المباراة أكد كريستيانو رونالدو أن فريقه كان يعلم بصعوبة المباراة لكنه تعامل معها بواقعية وجدية أسهمت في الانتصار في النهاية.

وأضاف: بالنسبة لي أحب اللعبة ومهما كان سني فإنني أعطي كرة القدم كل شيء وأستمتع بها.

وعن شعوره في يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي قال: السعودية بلد جميل، أهلها طيبون، يحبون كرة القدم ويحبون الحياة الجميلة، الجماهير تدعم اللعبة كل شيء رائع هنا وهذا يوم سعيد ومهم في تاريخ السعودية وأنا سعيد بتواجدي في هذه اللحظات.