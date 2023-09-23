شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا: أكبر أحلامي كان تربية ولديّ مع بيكيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدثت المطربة الكولومبية شاكيرا في مقابلة بعد اختيارها «امرأة عام 2023» من قبل مجلة بيلبورد الأمريكية عن أكبر أحلامها، وقالت طليقة نجم برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه: «كان أكبر أحلامي أن أربي ولديّ (ميلان 9 سنوات وساشا 7 سنوات ) مع أبيهما، أن تكون لديّ عائلة وأن أتجاوز المشاكل والعقبات وأتقدم في السن معه. أعلم أنني لن أحقق هذا الحلم، لكنني اعتقدت أننا سنبقى معاً حتى يفرقنا الموت. لا شيء يمكنه أن يعوض ألم تمزق العائلة».

رغم هذا أكدت شاكيرا خروجها من الأزمة النفسية، التي تسبب بها انفصالها عن بيكيه بعد 12 عاماً وخيانته لها مع موظفة في شركته كوزموس، تدريجياً وقالت: ما زلت أطرد ما تبقى عندي من الوساوس.

واضافت شاكيرا التي تستعد لجولة عالمية قريباً: الجمع بين كوني أماً عزباء ومهنتي صعب أحياناً، لكن يصعب عليّ ترك العمل الآن لأن عندي فواتير يجب تسديدها.