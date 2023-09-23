شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بوضع شريحة ذكية في أحذية اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، بوضع شريحة ذكية في أحذية لاعبي كرة القدم من أجل جمع البيانات أثناء المباريات الرسمية.

وطرح الذكاء الاصطناعي في 2019 الشريحة الذكية لمراقبة أداء اللاعبين البدني والفني، وتتنوع المعلومات المستقاة منها بين وقت الاستحواذ والتوازن وركل الكرة والسرعة وتغيير معدل السرعة واتجاهها.

وتسمح الشريحة للمدربين واللاعبين بتحليل المهارات الفردية أثناء جلسات التمارين، وأحدثت ثورة نوعية في اللعبة خصوصاً أن الشركة المصنعة لديها أكثر من 200 شراكة مع أندية الكرة من ضمنها بطل أوروبا مانشستر سيتي وفولهام الإنجليزيين وبنفيكا البرتغالي.