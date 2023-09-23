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دي خيا فكر بالاعتزال

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن تفكير الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، نجم مانشستر يونايتد السابق، بالاعتزال بسبب طموحه بتلقي عرض من ناد كبير يكون فيه الرقم 1.

ويحافظ دي خيا (32 عاماً) على لياقته في تمرينات فردية ويشارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً منها وسط أنباء عن رفضه عدة عروض من .

وذكرت صحيفة الجارديان أن دي خيا، الفائز بالقفاز الذهبي موسم 2022-2023 في البريميرليغ، تلقى مؤخراً عرضين ليعود إلى مع فالنسيا أو ريال بيتيس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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