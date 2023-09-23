شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يمنح حكام تقنية الفيديو 60 ثانية لمراجعة حالات "الفار" فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح فيتور بيريرا ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام الفيديو تعليمات بمراجعة حالات الفيديو فى مباريات الدوري خلال 60 ثانية على الأقل، لاتخاذ القرار السليم قبل احتسابه.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.

وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.