مواعيد مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ومواجهة نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساء

لوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء

مانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

برينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساء

بيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًا

أوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساء

برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play App

ساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play App

مونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت× لوريان- الساعة 6 مساء

ستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء.