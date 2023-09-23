مهيب يكشف مفاجأة.. هذا النادي الإنجليزي مهتم بضم زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة بشأن مستقبل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رفقة الأبيض في الفترة المقبلة.

قال مهيب عبدالهادي خلال تصريحات عبر برنامجه اللعيب لقناة "mbs مصر": "غدا الأحد هيدخل حساب أحمد سيد زيزو 5 مليون ونصف من مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك".

أضاف "مهيب": "زيزو تلقى عرضا خلال الأيام الماضية من إحدى الشركات النمساوية للعب في الدوري الانجليزي وتحديدا في نادي إيفرتون الذي يتابعه حاليا ومهتم بيه من أجل ضمه".

وكان أحمد سيد زيزو تلقى عرضا من نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الزمالك رفض التفريط في اللاعب بشكل نهائي نظرا لاحتياجه له.