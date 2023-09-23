شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يحسم الـ3 الكبار فى قائمة الأولمبياد وبديل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، تصوره للمراكز الثلاثة الكبار فى قائمة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024، ووفقا لمصدر مطلع فى المنتخب الأولمبى فإن المدرب البرازيلي يرغب فى ضم مهاجم ولاعب وسط بجانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتواجد بقائمة الأولمبياد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن ميكالي يشكو نقص المهاجمين فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث يعتمد بشكل أساسي على أسامة فيصل فقط، وهو ما جعله يفكر في ضم مهاجم ضمن الثلاثة الكبار، بجانب رغبته فى ضم لاعب وسط نظرًا لإيقاف محمود صابر بأول مباراتين بالأولمبياد، بعد طرده في نهائي أمم أفريقيا ضد المغرب.

وكشف المصدر أنه فى حال عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب، فإن ميكالي يفاضل بين ضم جناح من أصحاب القدرات التهديفية الكبيرة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو أو حسين الشحات، أو ضم حارس مرمى.

فى سياق آخر، بدأ ميكالي تكثيف اجتماعاته مع معاونيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر أكتوبر المقبل، والذي يتخلله خوض مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”.

وكلف ميكالي معاونيه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد، بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، ومتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي مع أنديتهم وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم الفنية قبل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر أكتوبر المقبل وودية أوزبكستان.

ويرى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن جودة المواهب في مصر أقل من البرازيل، لكن هناك تشابهات كبيرة في الملامح بين اللاعبين المصريين ونظرائهم في البرازيل يظهر في الجانب الفردي والخططي، وهو ما شجعني على قبول المهمة مع الفراعنة الصغار.