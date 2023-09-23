شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم قيمة صفقة بيع محمد شريف للخليج السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلَّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، مليوناً و600 ألف دولار نظير انتقال محمد شريف مهاجم الفريق السابق لنادي الخليج السعودي.

وحصل الأهلي على المبلغ دُفعة واحدة، وفقاً للعقد المُبرم بين الطرفين قبل عدة أسابيع، وسيُساهم المبلغ فى دعم بعض أنشطة النادي خلال الفترة المقبلة.

ورحل محمد شريف الصيف الجاري لنادي الخليج بعقد مدته موسمين مقابل مليون و600 ألف دولار، بجانب حصول الأهلي على 15% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر، وهناك بند في العقد ينص على منح الأهلي الأولوية فى ضم محمد شريف حال عودة الأخير للدوري المصري فقط.

وحقق فريق الخليج السعودى المحترف ضمن صفوفه محمد شريف، الفوز على نظيره الأخدود، بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

أحرز خالد نارى هدف الفوز لصالح الخليج فى الدقيقة 58 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء وشارك محمد شريف أساسيا مع فريق الخليج، حتى تم استبداله فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليشارك عبدالله السالم بدلا منه.