شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حراس مرمى بقيادة الشناوى أبطال الكلين شيت فى الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دوري نايل فى نسخته الجديدة، والتى شهدت تألق حراس المرمى بقيادة محمد الشناوى حارس الأهلى ومنتخب مصر. وشهدت الجولة الأولى تحقيق 6 حراس مرمى "الكلين شيت" وهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وعلى لطفي حارس مرمى زد، ومحمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، ومحمود ماهر حارس مرمى بلدية المحلة، وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، ومحمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر.

وتصدى علي لطفي، حارس مرمى زد، لركلة جزاء فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، سددها عبد الرحمن مجدي، كما أنقذ أحمد مسعود، حارس الجونة، فريقه من ركلة جزاء بأقدام شريف رضا، لاعب سموحة.

وتنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية من دوري نايل ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التى انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.