شكرا لقرائتكم خبر عن هدية برازيلية.. الأهلي ينافس على برونزية كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فرانكا البرازيلى فوزاً غاليا على إيجاينت الأمريكى بنتيجة 98/89 فى كأس العالم لأندية السلة المُقامة حالياً فى سنغافورة، ليقدم هدية للنادى الأهلى، حيث ضمن فريق سلة الأهلى المنافسة على برونزية كأس العالم.

وتغلب فريق فرانكا على إيجاينت الأمريكى بنتيجة 98/89 وبالتالي يكون الأهلى فى وصافة مجموعته، ويلعب مباراة البرونزية أمام الفائز من بون الألمانى وبولز الصينى.

وفاز الأهلي في الجولة من كاس العالم لأندية السلة على فريق ايجاينت الأمريكي قبل أن يخسر من فرانكا البرازيلي في الجولة الثانية.

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي.