شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى ومحمود علاء بطلا "الكروت الحمراء" فى الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دوري نايل فى نسخته الجديدة والتى شهدت ظهور الكارت الأحمر مرتين فى هذه الجولة. وشهدت الجولة الأولى إشهار البطاقة الحمراء مرتين، حيث حصل باهر المحمدي على بطاقة حمراء خلال ظهوره الأول ضمن صفوف فريق المصري البورسعيدي عقب انتقاله من الإسماعيلي على سبيل البيع النهائي، كما نال محمود علاء مدافع الزمالك بطاقة حمراء أمام بيراميدز، وفاز الأهلي على المصري برباعية نظيفة وتعادل بيراميدز مع الزمالك 2/2.

تنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية من دوري نايل ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التى انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.