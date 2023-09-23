شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لإراحة على معلول فى مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لإراحة التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويفاضل كولر بين خروج على معلول من القائمة أو وضعه لدكة البدلاء للاستعانة به حال الحاجة لجهوده، ويأتى هذا القرار لمواجهة حالة الإجهاد التى يعانى منها النجم التونسى من جراء مشاركته مع الأهلى ومنتخب بلاده.

ويميل كولر للدفع بكريم الدبيس اللاعب الصاعد فى التشكيل الأساسى للأهلى بديلا لعلى معلول للحكم على قدراته الفنية والبدنية، لاسيما فى ظل سهولة مباراة بطل إثيوبيا نسبياً مقارنة بمباريات الدوري.

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم على استاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة الأهلى التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لشرح جوانب القوة والضعف فى صفوف بطل إثيوبيا، بحثاً عن تحقيق انتصار يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ الدور التالى بالبطولة التي يحمل لقبها.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.