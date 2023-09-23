شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وعبد الباسط حمودة وشاكوش يحيون حفلا ضخما فى سيتى كلوب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل حفلات وفعاليات city Festival لصيف 2023 التى تنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات مصر، ويشهد نادى سيتي كلوب كفر الشيخ حفلاً غنائيًا كبيرًا الجمعة المقبل 29 سبتمبر، يحييه لأول مرة 3 مطربين من العيار الثقيل، هم النجم هشام عباس والنجم عبد الباسط حمودة والنجم حسن شاكوش.

وتسعى أندية سيتى كلوب لإقامة تظاهرة ترفيهية فنية بفرع كفر الشيخ، بعد الانطلاقة القوية لسلسلة حفلات city festival في فروع طنطا والعبور وشبين الكوم، والتي شهدت عروضًا واحتفالات ضخمة بحضور أقوى نجوم الفن وحضور آلاف الأعضاء وسط أجواء مبهجة.

ويشهد سيتى كلوب كفر الشيخ يوما ترفيهيا للأعضاء على هامش الحفل الغنائى، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

حضور الحفل سيكون مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب، ويعتبر حفل النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وشاكوش الذي يستضيفه سيتي كلوب كفر الشيخ، رابع الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيًا في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب طنطا الجمعة 28 يوليو الماضى ، أحياه المطرب النجم بهاء سلطان بحضور 10 آلاف، قبل أن يستضيف فرع العبور ثاني الحفلات بحضور النجم محمود العسيلي ، وحفل شبين الكوم بمشاركة النجم رامى صبرى والنجم مسلم.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم.