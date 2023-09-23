شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الإسماعيلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر بعدما جلس اللاعب بديلا فى مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة، وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

كما استقر إيهاب جلال على عودة محمود الشبراوى للمشاركة فى التشكيل الأساسى بعدما شارك بديلا فى مباراة زد، كما يرى مدرب الدراويش أن الثلاثى عصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف سيكون لهم دور في مباراة زعيم الثغر بعد تألقهم في ودية بورفؤاد.

وحذر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بالتركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد التى خسرها بهدف دون رد من أجل تجنبها فى مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت فى استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون للصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.