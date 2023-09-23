الامارات | رئيس ريال مدريد يبشر نجمه بالتسجيل في "الديربي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق "الليغا" الإسبانية غدا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث الموعد مع قمة الجولة الـ6 في ديربي مدريد بين أتلتيكو وضيفه ريال مدريد. ويسعى "الملكي" إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وتعزيز صدارته للدوري بالعلامة الكاملة حيث لديه حتى الآن 15 نقطة، مقابل 7 نقاط فقط لأتلتيكو بمباراة منقوصة.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن لقاء خاص جمع بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ونجم الفريق، البرازيلي الشاب رودريغو، والذي يعاني في الموسم الجاري، حيث لم يجد بعد طريقه إلى الشباك، رغم محاولاته المستميتة للتسجيل في كل المباريات. وقال بيريز لرودريغو إنه يتفهم ما يعانيه حاليا، لكنه بشره بأنه "سيسجل هدفين" في الديربي، محاولا رفع معنوياته قبل المباراة المهمة التي يراهن عليها أتلتيكو لتعويض الإخفاض الأخير حين خسر في الجولة الماضية 3-0.فالنسيا ب