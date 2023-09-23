شكرا لقرائتكم خبر عن "ميلكا" تصل القاهرة للانتظام فى تدريبات سيدات طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المحترفة ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، بعد قضاء إجازة فى البرازيل. وتعتبر ميلكا لوبيسكا من أهم لاعبات "طائرة سيدات الزمالك" وساهمت فى تتويج الفريق ببطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة أفريقيا.

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن دخول ميلكا دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ للتعاقد معها فى الفترة الأخيرة، أبرزها الأهلى الذى تفاوض معها مؤخرا، وكانت على أعتاب الرحيل عن الزمالك بالفعل، ولكن قام مسئولو القلعة البيضاء بسداد كافة مستحقات اللاعبه لمنع رحيلها المجانى، بعد التفاوض معها والحصول على موافقتها، وهو ما حدث بالفعل لتعود مرة أخرى إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات فريق الزمالك وتستكمل عقدها الحالى.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد البرازيلية ميلكا لمدة عام جديد فى شهر يونيو الماضى بعد تألقها الموسم الماضى مع القلعة البيضاء.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك "سيدات" كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.