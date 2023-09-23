مريم متولي لاعبة الطائرة تطلب فسخ عقدها مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - تقدمت مريم متولي لاعبة منتخب مصر ونادي الزمالك للكرة الطائرة بطلب لاتحاد الطائرة لفسخ عقدها مع النادي .

وقال ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة في تصريحات خاصة ل "الشروق": "تقدمت مريم متولي لاعبة الزمالك بطلب للاتحاد لفسخ عقدها مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتها".

ولم تحصل مريم متولي على مستحقاتها من الزمالك منذ شهر فبراير الماضي ، لتتقدم بشكوى ضد الزمالك في اتحاد الطائرة وتطلب فسخ عقدها مع النادي".

وأمهل اتحاد الطائرة الزمالك شهرا للرد على طلب مريم متولي وحصولها على مستحقاتها المتأخرة قبل فسخ عقدها مع النادي .

وانضمت مريم متولي في الموسم الماضي إلى الزمالك قادمة من الأهلي بعد انتهاء عقدها ، لتتوج مع الزمالك بكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية.