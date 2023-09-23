الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

يبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفاريول، دياز، آكانجي، ووكر.

خط الوسط: رودريجو، نونيس، ألفاريز.

خط الهجوم: فودين، هالاند، دوكو.

يحتل السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن نظيره نوتنجهام.

تشكيل فريق نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب نوتنجهام"ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: تيرنر

خط الدفاع: أورييه، بولي، نياخات، مانجالا، تافاريس.

خط الوسط: أينا، سنجرة، دومينجيز.

خط الهجوم: جيبس وايت، أونيي.

يحتل نوتنجهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.