الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.
يبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: جفاريول، دياز، آكانجي، ووكر.
خط الوسط: رودريجو، نونيس، ألفاريز.
خط الهجوم: فودين، هالاند، دوكو.
يحتل السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن نظيره نوتنجهام.
تشكيل فريق نوتنجهام فورست
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب نوتنجهام"ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: تيرنر
خط الدفاع: أورييه، بولي، نياخات، مانجالا، تافاريس.
خط الوسط: أينا، سنجرة، دومينجيز.
خط الهجوم: جيبس وايت، أونيي.
يحتل نوتنجهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.