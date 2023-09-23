فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 23 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مالو جوستو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

أندرو روبرتسون (ليفربول) 6.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7.8 مليون جنيه إسترليني.

تايرون مينجز (أستون فيلا) 4.2 مليون جنيه إسترليني.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.4 مليون جنيه إسترليني.

أليكس سكوت (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

دارا أوشي (بيرنلي) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

تشارلي تايلور (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

لويس دياز (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني.

روس باركلي (لوتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

سكوت مكتوميناي (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جو ويلوك (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

جمال لاسيليس (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

بيني تراوري (شيفيلد يونايتد) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

ويليام أوسولا (شيفيلد يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

جورج بالدوك (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

لوكاس فابيانسكي (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني.