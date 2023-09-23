شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل قطر للمشاركة فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق كرة سلة الزمالك إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة الدوحة، والتى تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.

ويتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.

المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.