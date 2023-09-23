شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يخسر فى دور الـ32 ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، أمام لاعب أرمينيا بنتيجة 7/8 فى دور الـ 32 ببطولة العالم التى تقام بصربيا، وينتظر كيشو نتيجة لاعب أرمينيا فى المباراة المقبلة وتحديد موقفه من خوض مباراة ترضية أم لا.

وحققت البعثة المصرية للمصارعة حتى الآن برونزية عبد اللطيف منيع فى وزن 130 كجم، وتأهل للاولمبياد، بينما ودعت سمر حمزة وهيثم فهمى المنافسات.

ومن المقرر أن يعود عبد اللطيف منيع من صربيا فى ساعة مبكرة من صباح غد الأحد ويخوض اليوم أيضا محمد مصطفى منافسات وزن 87 فى منافسات البطولة أيضا.