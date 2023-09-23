شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز محمد عبد الغنى لمواجهة المقاولون بعد إيقاف محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، محمد عبد الغني مدافع الفريق للاعتماد عليه فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

ويأتى الاعتماد على محمد عبد الغنى ليحل بديلاً لمحمود علاء الذى حصل على بطاقة حمراء فى مواجهة بيراميدز، ليتعرض للإيقاف مباراة واحدة.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى تجهيز كافة العناصر ليصبح أمام المدير الفنى عدة اختيارات ليفاضل بينهم قبل أن يستقر على العناصر الأساسية فى التشكيل.

فى سياق متصل، أعلن الزمالك شفاء الحارس محمد عواد من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

من جهته كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد عواد، حارس المرمى، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وأكد عبد المنصف أن محمد عواد شارك اليوم في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي سواء في الفقرة الفنية تحت قيادته، بجانب التقسيمة الفنية، بعدما أنتهي بشكل نهائي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية بسبب إصابته برشح في الركبة.

وأشار محمد عبد المنصف إلى أنه يقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف التدريبات الفنية لمحمد عواد حتي يكون على أتم جاهزية للمشاركة برفقة محمد صبحي والثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

وأكد محمد عبد المنصف أن الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.