شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة «MMA» باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه تقرر المشاركة فى بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة «MMA» فى اليونان، والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA»، إن اللجنة العليا للعبة قررت المشاركة لأول مرة فى بطولة العالم بشكل رسمي.

وأشار إلى أن مشاركة الفراعنة فى بطولة العالم للشباب خطوة إيجابية لعناصر المنتخب الوطني من أجل استمرار احتلال المراكز الأولى في البطولات الدولية.

من جانبه قال محمود سعيد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي، إن المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة «MMA» يخوض معسكرا من أجل الاستعداد الجيد للمنافسة المرتقبة ورفع الحالة الفن.